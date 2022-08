Gerüstet für den Blackout mit inselfähigen Energiezellen

Diese seien ergänzend zu Notstromaggregaten sinnvoll, so Saurugg. „Das Problem: die Regulierung lässt derzeit solche Zellen nicht zu, außer man unterwirft sich den ganzen Auflagen eines Energieversorgungsunternehmens , was meist nicht darstellbar ist.“

„Mit lokalen Energiezellen kann man in einem Störungsfall zumindest eine definierte Notversorgung , etwa Anlaufstellen für die Bevölkerung oder den Weiterbetrieb von Wasser- oder Abwasserpumpen aufrechterhalten“, so Saurugg. Doch was sind solche Energiezellen überhaupt? Gemeint sind damit Photovoltaikanlagen, Kleinwasserkraft- oder Blockheizkraftwerke , die man unabhängig vom Stromnetz starten und betreiben kann. Diese dienen beim selbstorganisierten Netzwiederaufbau als Grundlage, um eine Notversorgung zu betreiben. Zuerst werden Speicher, die mit Energie bevorratet sind, im Eigenbedarf hochgefahren. Dann können sie vorsichtig mit anderen Quellen vernetzt werden.

Komplexitätsforscher*innen sind sich einig, dass in komplexen Systemen, wie dem Stromnetz, größere Störungen zu unerwarteten Kaskadeneffekten führen können. Daher kann auch kein einzelnes Ereignis ein Blackout auslösen, sondern immer erst die Kumulation von mehreren an und für sich beherrschbaren Einzelereignissen. Auf Einzelereignisse ist die Branche gut vorbereitet und bewältigt diese auch ohne große öffentliche Wahrnehmung. Eine Sache, die im schlimmsten Fall des Falles - also einem eingetretenen großflächigen und länger andauernden Stromausfall - extrem hilfreich wäre, wären dezentrale, lokal-regionale Energiezellen , die als Insellösung funktionieren, wenn überall sonst der Strom weg ist. Das empfiehlt etwa der Blackout- und Krisenvorsorgeexperte Herbert Saurugg in einem Positionspapier zu „Blackouts“ .

In den vergangenen Jahren gab es bereits einige Großstörungen, bei denen es zu einer Netzauftrennung und einem Beinahe-Blackout kam. Die extreme Trockenheit in vielen Ländern und niedrigen Flusspegelständen (Wasser- und Atomkraftwerke benötigen ausreichend Wasser zur Stromerzeugung) sowie die Gaskrise verschärfen die aktuelle Situation.

Laut Expert*innen wird ein Blackout , also ein großflächiger, länger andauernder Stromausfall, immer wahrscheinlicher. Laut Bundesheer wird es in den nächsten 5 Jahren „ fast hundertprozentig “ zu einem größeren, überregionalen Stromausfall kommen.

Kärntner Energieversorger rüstet Pumpspeicherkraftwerke für Blackouts

In Kärnten setzt die Alpen Adria Energie (AAE) auf eine „Versorgungskontinuität mit Ausfallsicherheit“, wie sie selbst beschreibt. Der Ökostromlieferant hat dazu Pumpspeicherkraftwerke in Kombination mit 3 Gebirgsstauseen in Betrieb, in denen Sonnen- Wind- und Laufwasserkraft gespeichert und bedarfsgerecht in Strom umgewandelt werden kann. Mit derart großen Stromspeichern kann man die Versorgung selbst in den Wintermonaten für ein paar Tage abdecken, auch bei einem Blackout.

Die Systeme sind so ausgelegt, dass sie ohne Strom aus dem Netz angeworfen werden können. „Zum Hochfahren der Turbinen müssen die Kugelschieber der Druckrohrleitung und die Düsen geöffnet werden. Das geht mit Gleichstrom aus einer größeren Batterie. Sobald Wasser auf das Peltonrad schießt, entsteht schon ab einer gewissen Umdrehung Strom“, erklärt Ingenieur Wilfried Klauss, Eigentümer und Geschäftsführer des AAE-Verteilernetzes der futurezone. Klauss ist seit 44 Jahren im Stromwesen tätig.



„Man braucht dazu Stauspeicher mit einer entsprechenden Größe, um den Stromverbrauch bis zu einer Woche abdecken zu können“, erklärt Klauss. „Wenn man an einem Wintertag Strom für eine Region energieautark bereitstellen will, muss sehr viel überdeckt sein und man muss starke Kapazitäten haben."

Schwierige Situation, die schwer vorher erprobbar ist

Speziell bei einem Blackout sei es oft sehr viel schwieriger, die Situation autark in den Griff zu bekommen, als viele glauben, so Klauss. „Bei einem Blackout ein autarkes Netz aufzubauen ist eine sehr heikle Situation. Da können viele unerwartete Fehler passieren, weil man das vorher nicht alles proben kann. Man kann daher nur technisch bestmöglich vorsorgen und hoffen, dass im Krisenfall alles funktioniert“, so der Experte.



Konkret müsse man im Krisenfall dafür sorgen, dass „nicht zu viel Variabilität ins System kommt“, so der Experte. „Spannungs- und Frequenzgrenzen müssen eingehalten werden und das ist eine große Herausforderung bei einem Netzwiederaufbau.“ Man müsse daher einzelne Zonen hochfahren und das sei sehr heikel. Aus diesem Grund seien Pumpspeicherkraftwerke und deren Ausbau essenziell. Der Ausbau dieser wäre laut Klauss wichtiger als der rasche Ausbau von Solarkraft- und Windanlagen. Denn ohne entsprechende Puffer und Speicher kann das Stromnetz nicht sicher betrieben werden.