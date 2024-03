Herde mit integriertem Akku: Auch beim Blackout groß aufkochen

Wenn auf einem Elektroherd groß aufgekocht wird, kann das ganz schön viel Strom verbrauchen. In Österreich hängen die meisten Geräte deshalb an einem Starkstromanschluss. Aber nicht überall auf der Welt sind solche Anschlüsse vorhanden oder Stromnetze dazu in der Lage, die notwendige Leistung zu liefern. In den USA, wo die Ausgangsspannung in Standardsteckdosen 110 Volt, statt wie bei uns 230 Volt, beträgt, haben ein paar Küchengerätehersteller Induktionsherde mit eingebauter Batterie entwickelt.

➤ Mehr lesen: Gas, Elektro oder Induktion: Welcher Herd am effizientesten ist