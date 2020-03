Coronavirus-Info per Katastrophen-App: So funktioniert das Warnsystem

Wer verschickt solche Benachrichtigungen?

Im aktuellen Fall wurde die Information direkt aus dem BMI versandt. Es ist aber auch möglich, dass Warnungen oder Informationen von anderen Behörden oder Stellen erstellt werden. Beispielsweise hat die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) einen Zugang zu KATWARN und kann entsprechende Unwetterwarnungen eigenständig versenden. Meist geschieht dies in Absprache mit den Landeswarnzentralen der betroffenen Bundesländer.

Anders herum, können sich auch die Bundesländer beziehungsweise ihre Landeswarnzentralen an das Innenministerium wenden. In so einem Fall kann das BMI im Auftrag und in Absprache mit den Bundesländern eine Information beziehungsweise eine Warnung versenden.