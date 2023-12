Wie die Mega-Flut vorhersagbar wird

Flutkatastrophe in Deutschland 2021: Hochwässer richten enormen Schaden an

Wo, aber nicht wann

Eine Mega-Flut könnte man auch als Hochwasser beschreiben, das im Mittel einmal alle 1000 Jahre vorkommt, erklärt Günter Blöschl vom Institut für Wasserbau und Ingenieurhydrologie der TU Wien. Mit der neuen Methode könne man besser vorhersagen, ob es in einem bestimmten Gebiet zu einer Flutkatastrophe kommt, aber nicht, wann sie eintreten könnte.

Um die Hochwassergefahr an einem Ort zu ermitteln, wurden bisher die Pegelstände der Vergangenheit herangezogen und an die Entwicklungen des Klimawandels angepasst. Wie sich gezeigt hat, hat das manchmal nicht gereicht, um Mega-Fluten vorherzusehen. Das Forscherteam der TU Wien stellt dagegen einen europaweiten Vergleich von Orten mit hydrologisch ähnlichen Eigenschaften an. Dazu zählen etwa durchschnittliche Niederschläge, Eigenschaften von Böden, die Art der Landnutzung und die Größe der Einzugsgebiete – also aus welchem Gebiet Niederschläge zu einem Fluss zusammenlaufen.

Katastrophen wären vorhersagbar gewesen

Entscheidend für die Vorhersage ist nicht, welche Wasserstände es an einem Ort bereits gegeben hat, sondern welche es an all jenen Orten mit ähnlichen hydrologischen Eigenschaften gegeben hat. Daraus ergeben sich neue mögliche Obergrenzen. Die Methode wurde auf Überschwemmungen in der jüngeren Vergangenheit angewendet. Wie sich zeigte, hätte man damit unter anderem die Möglichkeit für die Flutkatastrophe im Rheingebiet 2021 vorhersagen können.