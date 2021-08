Österreichische App Pegelalarm warnt vor Hochwasser

So funktioniert die App

Rund 50.000 Mal wurde die App bereits runtergeladen. An Tagen, an denen es stark regnet, verschickt man bei Pegelalarm manchmal zehntausende Warnungen und Alarme. „Dann explodieren auch die Zugriffszahlen“, so der Software-Entwickler. Die automatisierte Überwachung der Pegelstände sollten die Nutzer*innen am besten bereits vorher einstellen. „Man kann sich mit unserer App die Pegelstände an den Orten einstellen, die für einen selbst relevant sind“, so Strassmayr. Das sind in der Regel Grenzwasserstände an Orten, die in einer Entfernung liegen, so dass man im Zweifelsfall noch Zeit hat, um bei drohender Gefahr zu reagieren.

„Wenn man eine Stunde vorher weiß, dass eine Hochwasserwelle auf einen zukommt, kann man diese Zeit nutzen, um Menschen in Sicherheit zu bringen, in höhere Gegenden fahren, oder sein Haus entsprechend verbarrikadieren. Viele Menschen, die nahe von Flüssen leben, haben mittlerweile Schutzsysteme“, so der Techniker. Das Warnsystem von Pegelalarm funktioniert entweder direkt per App, oder per SMS. „Wir haben das System so eingestellt, dass es vibriert, eine visuelle Meldung kommt, LEDs leuchten und, wenn der Ton aufgedreht ist, erfolgt auch ein akustisches Warnsignal“, so Strassmayr.