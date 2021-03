Mit SimCity-Methoden Hochwasser stoppen

Dürre, Starkregen, Hochwasser. Derartige Extremereignisse haben durch den Klimawandel vielerorts stark zugenommen. Überschwemmungen – sei es in dicht verbauten Gebieten, an Bächen und Flüssen, aber auch in Hanglagen – sind besonders gefürchtet. Herauszufinden, welche Maßnahmen im Ernstfall vor Zerstörungen schützen, ist nicht einfach. Abhilfe können dabei Simulationen schaffen, die verschiedene Szenarien berechnen und so Hinweise auf notwendige bauliche Veränderungen liefern. Sie werden auch für das Erstellen von Katastrophenschutzplänen herangezogen.

Wie ein Computerspiel

Als bahnbrechend in diesem Bereich gilt die Softwarelösung „Visdom“ des österreichischen Forschungszentrums VRVis, die in enger Zusammenarbeit mit der TU Wien entwickelt wurde. Während andere Lösungen bisher tage- und wochenlang benötigten, um ein Ereignis durchzurechnen, kann die VRVis-Software Szenarien in wenigen Minuten simulieren und dreidimensional visualisieren.

Welche Stadtteile bei welchem Wasserstand geflutet werden oder was passiert, wenn ein Damm bricht, wird so für Entscheidungsträger, aber auch Einsatzkräfte unmittelbar nachvollziehbar. Wie beim Computerspiel SimCity kann man sogar Barrieren einziehen, Sandsäcke stapeln oder Rückhaltebecken schaffen. Die Simulation zeigt Schutzeffekte sofort an.