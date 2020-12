Gesunder Wald als Klimaretter: Worauf es jetzt ankommt

Letztere besitze zwar den Nachteil, dass der Prozess länger daure, sich aber nur Keime durchsetzen, die genetisch perfekt an den Standort angepasst und daher widerstandsfähiger seien. "Je mehr sich ein Baum gegen konkurrierende Sträucher und Bäume in die Höhe gekämpft hat, desto stärker ist er. Bei vielen künstlichen Pflanzungen kommt es hingegen zu Wurzelschäden. Der Baum ist folglich von Beginn an schon geschwächt."

Bewusstsein in der Bevölkerung

In der Bevölkerung ortet die Waldexpertin ohnehin längst ein Umdenken, das durch die Corona-Krise noch bestärkt worden sei: „Waldspaziergänge sind in Lockdown-Zeiten ganz besonders im Trend. Viele Menschen stellen dabei fest, dass ein naturnaher Wald, der nicht komplett zusammengeräumt ist, einfach angenehmer, schöner und im Sommer auch kühler ist.“

Auch die Horrorbilder von zusammenbrechenden Fichten und kahlen Landstrichen, die Windwurf oder Borkenkäfer zum Opfer gefallen sind, hätten bei vielen Menschen eine Bewusstseinsänderung bewirkt. Angesichts der langen Lebenszyklen, die bei naturnahen Wäldern mehrere Hundert Jahre, im Wirtschaftswald zumindest 80 bis 120 Jahre dauern, sei nun rasches Handeln gefragt, um das wertvolle Ökosystem für kommende Generationen zu retten.