Auf der Suche nach dem Superbaum

Diese berücksichtigt Parameter wie Wachstumscharakteristika einzelner Baumarten, ihre Konkurrenzstärke in Mischwäldern sowie externe Faktoren wie Klima, Bodenqualität und Störungsereignisse. Auf Basis dessen werden Szenarien modelliert, wie sich der Wald entwickeln könnte.

Genetische Forschung

Viel getan hat sich auch bei der epigenetischen Baumforschung. „Wir wissen jetzt, dass die Umwelteinflüsse an einem Standort das Genmaterial von Baumarten verändern. Das Nadelgehölz, das in Vorarlberg steht, kommt unter Umständen mit Trockenheit anders zurecht als dieselbe Baumart in den Südalpen. Sind diese Eigenheiten bekannt, kann man sie bei der Aufforstung berücksichtigen und für die erwarteten Klima-Veränderungen das beste Material finden“, erklärt Jandl.

Auch beim Eschensterben versuche man so Bäume zu finden, die gegen den dafür verantwortlichen Pilz, das harmlos klingende "Falsche Weiße Stängelbecherchen", immun sind.

Neues Bauholz gesucht

Viel geforscht wird auch in der Holzindustrie. Steht künftig weniger Fichtenholz zur Verfügung, muss umgedacht werden. Während Möbelbau aus diversen Hölzern eine lange Tradition hat und die Holzart mittlerweile bei Faserplatten kaum mehr eine Rolle spielt, sieht es bei Bauholz anders aus.

„Fichte hat hervorragende technologische Eigenschaften und ist leicht. Buchenholz etwa ist fast doppelt so schwer, was im Bau natürlich einen Unterschied macht. Gerade in Mitteleuropa wird daher mit Hochdruck an Lösungen gearbeitet, um eine breitere Palette von Baumarten effizient verwenden zu können“, sagt Jandl.

Welche Rolle ein gesunder Wald im Kampf gegen die Klimakrise spielt, lest ihr am Dienstag auf futurezone.at