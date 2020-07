Mit Satelliten gegen Borkenkäfer und kaputte Wege

„Bei einem großen Sturmereignis dauert es oft viele Wochen, bis die Forstdirektion von den zig Bundesförstern die notwendigen Informationen bekommt, um eine Schadensabschätzung durchführen zu können. Wir können diese Analyse auch für große Flächen bereits nach 2 bis 4 Wochen liefern“, sagt Deutscher.

Kampf dem Borkenkäfer

Die in dem Forschungsprojekt gewonnenen Erkenntnisse sollen nun in das gerade gestarteten Nachfolgeprojekt „BEAT IT!“ einfließen, das sich auf das durch den Klimawandel verschärfte Borkenkäferproblem konzentriert. Mit Zeitreihenanalysen und Risikomodellen, die Satellitenbilder von künstlicher Intelligenz auswerten lassen, will man die Detektion von Befallsflächen entscheidend beschleunigen und mit raschen Gegenmaßnahmen die Ausbreitung verringern.

„Die Auflösung der Sentinel-Satelliten erlaubt, bereits befallene kleine Flächen von 20 mal 20 Meter zu erkennen, da etwa die Verfärbung der Nadeln aus dem All zu erkennen ist“, sagt Deutscher. Während die jetzige Detektion vielerorts auf punktuelle Maßnahmen am Boden, wie das Aufstellen von Pheromonfallen beschränkt sei, biete das geplante System den Vorteil, dass man sich schnell einen räumlichen Überblick über die Befallssituation verschaffen könne.

Die Forscher wollen im Rahmen des Projekts nun testen, ob ein Käferbefall mittels verfeinerter Spektralanalyse sogar vor einer visuell sichtbaren Nadelverfärbung möglich ist.

