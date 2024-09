Landung geglückt: Chinesische Rakete macht SpaceX Konkurrenz 

Das Start-up arbeitet an der Entwicklung einer wiederverwertbaren Rakete , die ähnlich wie die SpaceX-Raketen, senkrecht starten und senkrecht wieder landen können. Vor wenigen Tagen wurde ein solcher Test-Launch samt sicherer Landung erfolgreich durchgeführt.

Schaut man sich das Video an, könnte man auf den ersten Blick meinen, es handelt sich um einen Raketenstart samt anschließender Senkrechtlandung von SpaceX. Tatsächlich ist aber der erfolgreiche Raketentest des chinesischen Weltraumunternehmens Landspace zu sehen.

Der erfolgreiche Testflug

Die Rakete mit der Bezeichnung Zhuque-3 VTVL-1 hat dabei jedoch nur eine maximale Höhe von 10 Kilometern erreicht. Der gesamte Flug dauerte nicht länger als 200 Sekunden. Im Mittelpunkt des Tests standen die Zündung der Triebwerke im Flug für die Landung sowie ein möglichst präzises Aufsetzen. Beides ging erfolgreich über die Bühne.

Als sich die Rakete wieder in einer Abwärtsbewegung befand, wurden die zuvor deaktivierten Triebwerke in einer Höhe von 4.600 Meter erneut gezündet. Die Landefläche befand sich in einer Distanz von 3,2 Kilometer zum Launchpad. Beim senkrechten Aufsetzen landete die Rakete 1,7 Meter vom Mittelpunkt des Landepads entfernt. Geflogen ist allerdings nur ein Teil der geplanten Rakete - die erste Stufe.

➤ Mehr lesen: Die besten Bilder des ersten privaten Spacewalks