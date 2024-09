Hochwasser: Karte zeigt aktuelle Pegelstände inklusive Prognosen

Auf der interaktiven Karte ist zu sehen, wie sich die Pegelstände in den kommenden Tagen entwickeln werden.

Die einzelnen Messstellen sind dort mit jeweiligen Symbolen hinterlegt, die bereits einen ersten Rückschluss auf die Pegel zulassen. Klickt man auf eines dieser Symbole, sieht man, wie sich der Pegel in den vergangenen Tagen entwickelt hat.

Wer wissen will, wie es um die Pegelstände der österreichischen Flüsse steht, kann sich auf einer interaktiven Karte darüber informieren. Auf eHYD.gv.at sind die aktuellen Pegel zu sehen .

Prognosen für die Pegelstände

Will man noch mehr Infos dazu, wird man an den jeweiligen hydrografischen Landesdienst weitergeleitet. Dort sind dann noch zusätzlich die Pegelprognosen für die kommenden Tage zu sehen - und die sehen in den meisten Fällen nicht allzu gut aus.

