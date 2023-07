Die besten Wetterradar-Apps für iOS und Android

Wer mehr als bloß Sonnen- und Regen-Icons am Smartphone sehen will, nutzt Wetterradar-Apps . Diese arbeiten mit Radar und Satelliten.

Außerdem können Breiten-Längen-Gitter, englische Kartenlabel und UTC-Zeiten aktiviert werden. Während sich Windy in der kostenlosen Version fantastisch schlägt, bietet die Premium-Version Zusatzfeatures. Dazu zählen detailliertere Vorhersagekarten, unbegrenzte Favoriten und Warnungen sowie der Zugriff auf das Satellitenarchiv, das bis zu ein Jahr in die Vergangenheit reicht. Fällig werden hier 20,99 Euro pro Jahr.

Dank der modernen Aufbereitung gehört Windy zu meinen meistgenutzten Apps. Neben der optisch ansprechenden Aufbereitung überzeugt die App mit kleinen Gimmicks, wie etwa dem ganz leichten Vibrieren , wenn ein Blitz im Kartenausschnitt einschlägt. Damit die App wirklich allen Ansprüchen gerecht wird, gibt es Anpassungsmöglichkeiten. Beispielsweise kann der Wind in Beaufort, km/h, Knoten oder m/s eingeblendet werden. Die Windanimation kann in den Stufen „normal“, „hoch“ und „intensiv“ gewählt werden.

Und eben auch der Layer für Regen und Gewitter. Einmal auf die Auswahl getippt, werden die jeweiligen Daten direkt über den von uns gewählten Kartenausschnitt gelegt. So können wir beispielsweise die Richtung eines Regengusses verfolgen und uns eine Prognose geben lassen, wann der nächste Schauer potenzielle Abkühlung bringen könnte. Theoretisch lässt uns Windy bis zu 10 Tage in die Zukunft blicken. Praktisch ist die Genauigkeit bei solchen Prognosen selbstverständlich nicht mehr gegeben.

Im Unterpunkt „Unwetter“ können wir das simulierte Niederschlagsradar anzeigen lassen. Auch hier sehen wir im Intervall die Entwicklungen am Himmel. Durch Wischen über die Zeitleiste können wir bis zu 10 Tage in die Zukunft sehen, wobei von Kachelmannwetter betont wird, dass die Modelle mit jedem Tag unsichrerer werden .

Hier erklärt die App, dass statt einem gleich 3 Wettermodelle , inklusive ECMWF, genutzt werden, um bei entsprechender Übereinstimmung zuverlässigere Vorhersagen treffen zu können. Sehen können wir für insgesamt 8 Tage die erwarteten Temperaturminima und -maxima, sowie Angaben zu Bewölkung, Wind und eventuellen Regenmengen. Möchten wir uns vor allem Radar und Regen widmen, müssen wir in die Hauptansicht zurückkehren. Hier können wir am oberen Bildschirmrand die jeweiligen Daten auswählen, die uns angezeigt werden sollen.

Hinter dem etwas sperrigen Namen verbirgt sich die App von Kachelmannwetter . App und Webseite haben sich dabei in den vergangenen Jahren immer stärker in den Vordergrund gedrängt und gehören mittlerweile zu den beliebtesten Anlaufstellen zum Thema Wetter. Starten wir die App das erste Mal, kommt auch hier die fast schon obligatorisch Frage nach der Standortfreigabe. Möchten wir es uns leicht machen, können wir diese aktivieren. Lehnen wir die Freigabe ab, macht das für die App keinen großen Unterschied.

Weawow

Eine der neueren Apps im Wetter-Bund ist Weawow. Weawow sticht auf den ersten Blick mit einem etwas anderen Konzept hervor, überzeugt aber grundsätzlich mit einer hochmodernen und übersichtlichen App. Starten wir Weawow das erste Mal, werden wir nach dem gewünschten Ort gefragt. Hier können wir eine Suche über die Standortfreigabe wählen oder den Ortsnamen manuell in die Suchmaske eingeben. Ist der Ort ausgewählt, landen wir auf der Übersichtsseite.

Hier wird zum ersten Mal eine Besonderheit von Weawow sichtbar. Angezeigt werden nämlich orts- und wetterbezogene Bilder. Diese Bilder können von Nutzer*innen hochgeladen und direkt in der App verkauft werden. Standardmäßig werden in der Hauptansicht die aktuelle Temperatur sowie Minimum und Maximum angezeigt. Wischen wir nach unten, kommen die ganzen Details zum Vorschein. Weawow bietet uns eine ellenlange Liste an Wetterdaten. Dazu gehören stündliche Prognosen zu Temperatur, Wind, Niederschlag und Luftdruck, Niederschlagswahrscheinlichkeiten sowie Werte zur Luftqualität.

All diese Daten werden von der App optisch aufbereitet, sodass sie unkompliziert abzulesen sind. Ebenfalls hier zu finden ist die Wetterkarte, die uns jede Menge Daten veranschaulicht. Hier können wir beispielsweise die Wolken am Himmel verfolgen und beobachten, ob sie Abkühlung mit sich bringen. Über den Zeitstrahl können wir in stündlichen Abständen sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft blicken. Möchten wir noch andere Daten auf der Karte sehen, können wir unter anderem zu Temperatur, Wind, Wolken und eventuellen Schneedecken switchen.

Auf Wunsch können wir überall eine Windanimation einblenden lassen. Beim Thema Datenquellen bietet Weawow eine große Auswahl. Neben MET Norway gibt es Apple Weather, AerisWeather, Weatherbit und OpenWeatherMap. Wer an die App spendet, kann zusätzlich zwischen AccuWeather und Foreca wählen. Die Spenden beginnen ab 1,99 Euro und können einmalig oder monatlich bezahlt werden.

Weawow ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.