Neuer Generator macht Strom aus Meerwasser

Südkoreanische Forscher und Forscherinnen haben einen "Energie-Ernter" bzw. Generator entwickelt, der Elektrizität aus Energiequellen bezieht, die normalerweise nicht genutzt werden. Ihr Generator nutzt dafür die Bewegung von Natrium-Ionen im Meerwasser.

➤ Mehr lesen: Strom aus Kunststoff macht Batterien überflüssig

Wie eine selbst aufladende Batterie

Das Gerät, das im Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM) entwickelt wurde, nutzt Kohlenstoffnanoröhrchen und speziell behandeltes Graphenoxid als Kathode sowie Anode und Meerwasser als Elektrolyt. Somit ist der Generator also ähnlich wie eine Batterie aufgebaut, bzw. eine galvanische Zelle.