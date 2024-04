Strom aus Kunststoff macht Batterien überflüssig

Österreichische Forschende arbeiten an einem Material, das kleinste Bewegungen in Energie für Sensoren für Fahrräder und Windräder umwandelt.

Was haben Fahrradreifen und Windräder gemeinsam? Beide drehen sich und beide können dadurch elektrische Energie erzeugen. Nicht etwa durch Dynamos, sondern durch ein intelligentes Material, das von Forschenden des Instituts Materials - Joanneum Research in Weiz mitentwickelt wurde. Dieser spezielle Kunststoff erzeugt durch Verformung elektrische Energie und kann damit Sensoren versorgen.

Was kompakt in ein Feuerzeug passt, kann man auch auf eine Kunststoffbahn drucken. Die Forscher*innen vom Joanneum Research Institut tüftelten daran, den hauchdünnen Kunststoff so zu behandeln, dass genügend elektrische Energie für einzelne Sensoren generiert wird. Dazu nutzten sie die Siebdrucktechnik, mit der etwa auch T-Shirts bedruckt werden können.

Sensoren in Reifen

Beim Fahrrad kann diese energieerzeugende Kunststofffolie etwa direkt auf den Fahrradschlauch geklebt werden, wie Projektkoordinator Jonas Groten der futurezone erklärt. Durch das Fahren entsteht so viel Energie, dass etwa zweimal pro Minute der aktuelle Reifendruck über Bluetooth an das Smartphone oder einen Radcomputer gesendet werden kann. So sieht die Fahrer*in quasi in Echtzeit, ob der Reifen Luft verliert und aufgepumpt werden muss.