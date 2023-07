Strom aus Luft gewinnen: Entdeckung war purer Zufall

Wassermoleküle in der Luft können viel Energie in sich tragen. Am eindrucksvollsten zeigt sich das bei einem Gewitter. Bis vor Kurzem ist es jedoch nicht gelungen, diese Energie auf technischem Weg in Strom umzuwandeln. Forscher*innen der University of Massachusetts Amherst haben dazu im Mai eine Studie vorgelegt, die für viel Aufsehen sorgte. Darin beschreiben sie, wie man durch Nanoporen und gewöhnliche Luft winzige Mengen Strom erzeugen kann.

Ohne Stromzufuhr Signal erhalten

Die Entdeckung dieses Prinzips sei reiner Zufall gewesen, wie Jun Yao, Hauptautor der Studie, gegenüber dem Guardian schildert. "Wir waren eigentlich daran interessiert, einen einfachen Feuchtigkeitssensor zu bauen. Aber aus irgendeinem Grund hat ein Student, der daran arbeitete, vergessen, den Stecker anzustecken." Obwohl es keine Stromzufuhr gab, stellten die Forscher*innen fest, dass der Sensor, der mit winzig kleinen Röhrchen, so genannten Nanowires, ausgestattet war, ein elektrisches Signal von sich gab.

Die Wissenschaftler*innen stellten fest, dass Kollisionen von Wassermolekülen mit den Wänden des Nanoröhrchens elektrische Ladungen in diesen bewirkten. Das Prinzip wurde mit Nanoporen vervielfacht. Ein daumennagelgroßes Konstrukt, das nur ein Fünftel der Dicke eines menschlichen Haares aufweist, konnte ein Mikrowatt Strom erzeugen - genug, um einen Pixel auf einem LED-Bildschirm zu versorgen.