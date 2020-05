Neuer Generator erzeugt Strom aus feuchter Luft

Wassertropfen, die auf extrem wasserabweisenden Oberflächen kondensieren, hüpfen durch ihre hohe Oberflächenspannung ab und an spontan von diesen weg. Da sie dabei elektrische Ladungen mit sich tragen können, lässt sich der Effekt zur Stromerzeugung nutzen. Genau das hat ein Forscherteam am MIT jetzt demonstriert.

© Bild: Nenad Miljkovic et al,, Journal of Applied Physics, Jumping-droplet electrostatic energy harvesting

“Unsere Apparatur ist einfach aufgebaut. Wir haben zwei Kämme aus Platten konstruiert, von denen einer wasserabweisend ist (siehe Darstellung oben). Diese Kämme sind ineinander verzahnt, dürfen sich aber nicht berühren. Der wasserabweisende Kamm wird gekühlt, woraufhin Wasser aus der Luft auf den Oberflächen kondensiert. Dann springen kleine Tropfen spontan auf den anderen Kamm über, der wasserfreundlich ist, und nehmen eine positive Ladung mit. So entsteht ein Potenzialunterschied und wir können elektrische Energie entnehmen”, erklärt Nenad Miljkovic, der an dem Projekt mitgearbeitet hat, gegenüber der futurezone.

© Bild: Nenad Miljkovic et al,, Journal of Applied Physics, Jumping-droplet electrostatic energy harvesting