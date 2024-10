Der erste Teil des Mega-Projekts NEOM ist jetzt eröffnet

Die Luxusinsel Sindalah soll das Eintrittstor für Yachtbesitzer zur Bandstadt The Line werden.

Sindalah ist ein Luxusressort auf einer Insel im Roten Meer. Sie befindet sich etwa 5 Kilometer entfernt von dem Abschnitt der Küste Saudi-Arabiens, die ebenfalls zum NEOM-Projekt gehört. Während am Festland in der Bandstadt The Line, die derzeit gebaut wird, zukünftig bis zu 9 Millionen Menschen wohnen sollen, ist Sindalah lediglich für bis zu 2.400 Besucher pro Tag ausgelegt.

Buchen kann dort noch nicht. Aktuell handelt es sich um ein Soft Opening – nur geladene Gäste sind auf der Insel erwünscht. Demnach gibt es auch noch keine Übernachtungspreise und noch keine Angaben dazu, wie viele der geplanten Einrichtungen von Sindalah tatsächlich fertig sind.