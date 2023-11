Jeff Bezos’ Segelyacht ist zu groß, muss bei Öltankern parken

Wie luxurylaunches berichtet, wurde der Hafen ersucht, Details zur Position der Koru zu löschen. Außerdem wurde das automatische Identifikationssystem AIS deaktiviert, um Livetrackern zu erschweren, den Standort der Yacht anzuzeigen.

Nicht vor Ort ist die 75 Millionen Dollar teure Begleityacht Abeona. Da es sich bei Koru um eine Segelyacht handelt, konnte Bezos keinen Helikopterlandeplatz darauf bauen. Dafür fährt das 75 Meter lange Schattenschiff Abeona mit. Derzeit ist sie unterwegs nach Freeport auf den Bahamas. Wie luxurylaunches berichtet, dürfte das auch der nächste Zielhaften der Koru sein.

Mehr als 7.000 Tonnen CO2-Emissionen

Obwohl die Koru eine Segelyacht ist, ist sie alles andere als CO2-neutral. Segelyachten sind die meiste Zeit mit Verbrennungsmotoren unterwegs und segeln nur kurze Strecken, wenn die Wetterbedingungen passen und die Besitzer*in gerade Lust darauf hat. Laut einer Studie (hier), die Treibhausgasemissionen von Superreichen ermittelte, stößt die Yacht jährlich mindestens 7.154 Tonnen an CO2-Emissionen (via The Guardian) aus. Zum Vergleich: 2021 betrug der CO2-Ausstoß pro Kopf in Österreich 8,7 Tonnen.

Enorm sind auch die Instandhaltungskosten. Bezos soll bis zu 137.000 US-Dollar täglich dafür zahlen, dass die Koru betriebsbereit bleibt. Da sind die Kosten für den unvorteilhaften Parkplatz zwischen den Öltankern fast schon ein Schnäppchen: 2.400 US-Dollar pro Tag, laut der Hafenverwaltung.