Nutzer über Power-Button von Apples neuem Mac mini irritiert

Für Gesprächsstoff in Foren und auf Plattformen wie Reddit sorgt aber weniger die technische Ausstattung des kleinen Rechners, sondern die Platzierung des Power-Buttons . Jener befindet sich nämlich auf der Unterseite des Geräts. Ein Beitrag in der Apple-Subreddit , der diesen Umstand hervorstreicht, steht Mittwochmittag über 1000 Kommentaren .

Auch wenn die Diskussion über die Design-Entscheidung vereinzelt hitzig geführt wird, dürfte die Platzierung im Alltag überschaubaren Einfluss haben.

Wie auch manche Kommentatoren anmerken, muss man den Power-Button auf Macs in der Regel ohnehin nur relativ selten betätigen. So schickt man den Rechner in der Regel ja einfach per Tastatur oder Maus in den Ruhemodus und weckt ihn über selbige wieder auf.

Ab 699 Euro

Der Mac mini mit M4 ist ab 599 Euro ab sofort bereits bestellbar und wird ab 8. November ausgeliefert. Die Variante mit M4 Pro ist ab 1.649 Euro erhältlich.