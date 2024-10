Apple kündigt Produktvorstellung für nächste Woche an

Ein dezidiertes Apple-Event dürfte es der Formulierung zufolge eher nicht geben. So werden die neuen Geräte höchstwahrscheinlich via Presseaussendung vorgestellt.

Bei den neuen Produkten dürfte es sich höchstwahrscheinlich um die neuen MacBooks mit M4-Chip handeln. Dass jene noch heuer auf den Markt kommen, wurde im Vorfeld bereits von mehreren Seiten kolportiert. Unter anderem vom üblicherweise gut informierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman. Er rechnete damit, dass neben den MacBooks auch ein Mac Mini kommen dürfte. Es sind die ersten Geräte abseits des iPad Pros (futurezone-Test), die mit dem M4 kommen.

Ross Young, der für das Beratungsunternehmen Display Supply Chain Consultants tätig ist, kolportierte im Vorfeld, dass die ersten M4-MacBooks zur Pro-Serie zählen werden. Young erwartet ein MacBook Pro mit 14-Zoll und eines mit 16-Zoll-Bildschirm. Im Gegensatz zum iPad Pro sollen es aber keine OLED-Bildschirme sein, sondern LCD-Modelle. Die Mac-Varianten des M4-Chips wird es vermutlich in 3 Versionen geben, so wie bei den Vorgängermodellen: M4, M4 Pro und M4 Max.

Ein Leak sorgte im Vorfeld bereits für viel Aufsehen. So will ein russischer YouTuber ein neues M4-MacBook bereits im Vorfeld in die Hände bekommen haben.

Neues iPad Mini

Ein Leak zu Apples Herbstprogramm hatte sich bereits bestätigt. So hat Apple vorige Woche das neue iPad Mini vorgestellt.

Das Tablet ist preislich eher im iPad-Einstiegssegment angesiedelt und kommt darum auch nicht mit den High-End-M-Chips. Stattdessen ist ein A17 Pro verbaut, der aber immerhin Apples KI-Palette Apple Intelligence unterstützt. Diese kommt grundsätzlich mit iOS 18.1, allerdings noch nicht in EU-Ländern. Hierzulande wird Apple Intelligence erst 2025 erwartet.