MacBook Pro mit M4-Chip soll im Herbst kommen

Insidern zufolge wird es die MacBooks mit den M4-Prozessoren in 2 Display-Größen geben.

Im Mai hat Apple das neue iPad Pro vorgestellt, mit dem hauseigenem M4-Prozessor. Das ist ungewöhnlich, da die Chips bisher zuerst in den MacBooks und dann in den iPads verbaut wurden.

Deshalb fragt sich die Apple-Fanbase: Wann kommt denn jetzt ein MacBook mit M4? Die Antwort darauf will Ross Young haben, der für das Beratungsunternehmen Display Supply Chain Consultants tätig ist.

➤ Mehr lesen: iPad Pro 2024 im Test: Tablet mit Wow-Effekt und einem Fragezeichen

M4-MacBooks sollen im Herbst kommen

Ihm zufolge wird es im 4. Quartal so weit sein. Seine Vermutung bezieht er auf seine Kenntnisse der Lieferkette. Demnach werden im 3. Quartal neue Bildschirme für MacBooks an Apple geliefert, was darauf hindeute, dass die Geräte ab Herbst verfügbar sind.

Die ersten MacBooks mit M4-Chip sollen zur Pro-Serie gehören. Young erwartet ein MacBook Pro mit 14-Zoll und eines mit 16-Zoll-Bildschirm. Im Gegensatz zum iPad Pro sollen es aber keine OLED-Bildschirme sein, sondern LCD-Modelle.

Die Mac-Varianten des M4-Chips wird es vermutlich in 3 Versionen geben, so wie bei den Vorgängermodellen: M4, M4 Pro und M4 Max. Möglicherweise werden im Herbst aber nicht alle Varianten für alle neuen MacBook Pros verfügbar sein. Aktuell verzichtet das 16 Zoll MacBook Pro etwa auf den Standard-M3-Chip: Es wurden nur Geräte mit M3 Pro und M3 Max angeboten.

➤ Mehr lesen: MacBook Pro mit M3 im Test: Top Performance, frecher Preis

Mögliches Upgrade für Mac mini

Der oft gut informierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman rechnet ebenfalls damit, dass die M4-MacBooks im Herbst kommen. Er spekuliert zudem, dass Apple einen neuen Mac mini vorstellen wird. Diesen gibt es aktuell nur mit M2 und M2 Pro.

Ebenfalls nur mit M2 gibt es den Mac Studio und Mac Pro. Ob diese noch heuer ein M4-Upgrade bekommen, ist ungewiss. Der Mac Pro und eine Version des Mac Studio nutzen nämlich den M2 Ultra. Dieser wurde erst ein Jahr nach dem M2 vorgestellt. Möglicherweise werden also im Herbst ein Mac Pro und Mac Studio mit M3 Ultra vorgestellt, statt eines M4-Chips.