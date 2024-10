Deshalb ist das legendäre Arecibo-Teleskop eingestürzt

In einem Bericht wird erklärt, wie es zur Zerstörung des 305 Meter großen Radioteleskops kommen konnte.

Das Arecibo-Teleskop in Puerto Rico war nicht nur Astronomen ein Begriff. Durch den James-Bond-Film Goldeneye kannte es die ganze Welt.

Von 1963 bis 2016 war es das größte Einzelteleskop der Erde. Im Dezember 2020 wurde es zerstört.

Die National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM), die Dachorganisation für die US-Wissenschaftsakademien, hat jahrelang Daten und Berichte zu dem Unglück gesammelt und ausgewertet. Diese wurden jetzt in einem Bericht veröffentlicht.

Sequenz des Versagens

Laut NASEM war der Einsturz die Folge einer „Sequenz des Versagens“. Diese begann schon 39 Monate vor dem eigentlichen Zusammenbruch. Im September 2017 beschädigte der Hurrikan Maria das Teleskop. Bei der Inspektion der Schäden wurden Hinweise auf Schlupf bei den Kabeln gefunden. Allerdings wurde dem weder nachgegangen, noch wurde es von jemanden angesprochen. NASEM beschreibt das Fehlen von Dokumentation und eines Berichts durch das Unternehmen, das mit der Inspektion der Hurrikanschäden beauftragt wurde, als alarmierend.

Wäre der Schlupf korrekt gemeldet worden, hätte man noch einschreiten können, bevor schließlich 2020 ein Stahlseil aus seiner Endhülse riss. Dass das passiert ist, liegt an einem Effekt namens Zinkkriechen. Zu diesem Schluss kam schon eine NASA-Untersuchung im Jahr 2021.