NASA hat endlich Erklärung für mysteriöse "Spinnen" am Mars

Bei Spinnen am Mars muss man wohl unweigerlich an die berühmte Begleitband von David Bowie aus den 1970er-Jahren denken, obwohl die "The Spiders from Mars" aber gar nichts mit dem "Araneiforms"-Phänomen auf dem Roten Planeten zu tun haben. Die Spinnen-ähnlichen Formationen auf der Marsoberfläche wurden nämlich erst 2003 entdeckt.

Die ungewöhnlichen Mulden sind nur am Südpol des Mars zu finden. Wie Äste erstrecken sie sich von einem Mittelpunkt aus. Lange wurde darüber gerätselt, was dazu führt, dass diese Mars-Spinnen-Strukturen entstehen.

➤ Mehr lesen: Mars-Rover zerbricht unabsichtlich Stein und findet gelbe Überraschung

In Theorie und Praxis

In der Theorie konnte die Bildung der Formationen mithilfe des Kieffer-Modells erklärt werden. Allerdings war es bislang nicht möglich, eine solche Struktur in einem Labor nachzubilden und damit die besagte Theorie endgültig zu beweisen.

➤ Mehr lesen: Forscher rätseln über mysteriöses Loch auf dem Mars