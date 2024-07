Die Steine, die sich dort finden, dürften durch starke Strömungen zu ihrem jetzigen Fundort getragen worden sein. Andere sind das Ergebnis lokaler Erdrutsche. Die Region ist reich an Sulfaten , also schwefelhaltigen Salzen, die beim Verdunsten von Wasser entstehen.

Curiosity hat bei einer seiner Fahrten unabsichtlich einen Felsen aufgebrochen. Die Steinplatte am Boden gab nach, als der knapp 900 Kilogramm schwere Mars-Rover darübergerollt ist.

Damit sich reine Schwefelkristalle bilden, müssen schwefelhaltige Gase, wie Schwefelwasserstoff oder Schwefeldioxid, teilweise oxidieren. Laut NASA sind dafür sehr bestimmte Bedingungen nötig, die eigentlich nicht mit dem Fundort in Verbindung gebracht werden.

Bisher wurden aber nur Mineralien gefunden, in denen Schwefel mit anderen Materialien gemischt war. Dass die jetzt entdeckten Kristalle aus elementarem Schwefel bestehen, wirft viele Fragen auf.

Die gelbe Linie zeigt die Reise von Curiosity in den Gediz Vallis-Kanal

So ähnlich wie dieser Stein namens "Snow Lake" sah jener Fels aus, über den Curiosity versehentlich gefahren ist.

Eine "Oase in der Wüste"

Curiosity fand eine große Menge an Steinen, die ebenfalls Schwefelkristalle enthalten könnten. „Ein Feld aus Steinen aus reinem Schwefel zu finden, ist wie eine Oase in der Wüste zu finden“, erklärt Projektwissenschaftler Ashwin Vasavada in einem Statement.

Nun müsse man sich daran machen, eine Erklärung für die Existenz dieser Kristalle zu finden. „Seltsame und unerwartete Dinge zu entdecken, macht die Planetenerkundung spannend.“