Wie man das meiste aus dem Laptop-Akku herausholt

Eine möglichst lange Akkulaufzeit spielt nicht nur bei Smartphones eine Rolle. Sie ist auch bei Laptops ein entscheidender Faktor. Leider ist es so, dass Akkus im Laufe ihrer Nutzungsdauer einiges an ihrer ursprünglichen Kapazität einbüßen. Dieses Degradieren liegt an den chemischen Prozessen, die sich beim Auf- und Entladen in den Batterien abspielen.

Beachtet man jedoch einige Punkte im Umgang mit seinem Laptop, hilft das dabei, die Akkukapazität so lange wie möglich hochzuhalten.

➤ Mehr lesen: Schadet induktives Laden dem Handy-Akku?

Die 20-80-Regel

Besonders schädlich für die Gesundheit von Batterien ist eine Tiefentladung - also, wenn man den Akku komplett entleert, sodass sich das Gerät von selbst ausschaltet. Ebenso wenig ist es für Batterien zuträglich, wenn man sie immer auf 100 Prozent auflädt.

Daraus ergibt sich folgender Richtwert: Für die langfristige Akkugesundheit sollte ein Akku zwischen 20 und 80 Prozent gehalten werden - also nie tiefentladen und möglichst selten vollständig aufladen. Diese Regel gilt übrigens auch für Handys.

➤ Mehr lesen: So findet man heraus, wie gut der Smartphone-Akku noch ist