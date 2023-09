Revolutionärer Prozess recycelt 98 Prozent der Metalle in Akkus

Forschende haben ein Verfahren entwickelt, das in weniger als 20 Minuten fast alle Metalle aus alten Batterien zieht.

Weltweit wird intensiv an neuen Recyclingverfahren für gebrauchte Lithium-Ionen-Batterien geforscht. Die Rice University aus den USA schildert in einer neuen Studie einen Prozess, der "Flash Joule Heating" genannt wird. Dieser soll eine nie dagewesene Effizienz beim Wiederverwerten von Metallen in Akkus erreichen.

In Sekunden auf 1.800 Grad

Wie Interesting Engineering berichtet, wird die so genannte "schwarze Masse" aus Kathoden- und Anodenmaterialien, die von vorhergehenden Recyclingprozessen übrig bleibt, "blitzartig" auf über 1.800 Grad Celsius aufgeheizt. Innerhalb von Sekunden sollen dadurch Metalle aus der schwarzen Masse gelöst und in Säurebäder weitergeleitet werden. Dort ist eine deutlich geringere Konzentration als bei anderen chemischen Lösungsvorgängen notwendig, wodurch sekundärer Abfall vermieden wird.

