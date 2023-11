Was tun mit alten E-Auto-Batterien?

Mit dem Umstieg vom Verbrennungsmotor auf Elektromobilität wird einiges infrage gestellt, so manches muss neu gedacht und geändert werden. Ein zentraler Aspekt dabei ist der Umgang mit endlichen Ressourcen. Was nützen etwa Elektroautos, wenn der Strom nicht nachhaltig produziert wird und die Akkus der Fahrzeuge auf ausbeuterische Art und Weise zustande kommen?

"Sobald Polestar-Batterien unsere Batteriezentren erreichen, wird ihr Status diagnostiziert und ihr Schicksal entsprechend bestimmt – ob sie in Teile getrennt, recycelt oder in einer Second-Life-Anwendung wiederverwendet werden", so der zuständige Polestar-Manager.

"Das Problem der Konfliktmineralien ist in Wirklichkeit eine Frage des Designs des aktiven Kathodenmaterials . Es gibt wachsende Bedenken hinsichtlich des hohen Nickelgehalts in modernen Autobatterien sowie des Cobaltgehalts", erklärt David Rehnlund, Battery Cell Specialist bei Polestar gegenüber der futurezone.

"Da aber bisher erst wenige Polestar-Batterien das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, ist eine groß angelegte Einführung von Second-Life-Anwendungen noch nicht erfolgt." Gemeinsam mit Volvo betreibt Polestar derzeit 3 solche Batteriezentren - in Schweden, den USA und China, wo auch an Batterien geforscht wird.

Ladeerlebnis und Akku-Zukunft

"Eine weitere Möglichkeit, Ressourcen zu sparen, besteht darin, kleinere Akkus mit schnelleren Lademöglichkeiten zu entwickeln", sagt Rehnlund. Durch ein reibungsloses und angenehmes Ladeerlebnis könnte dann die sogenannte Reichweitenangst reduziert werden, so der Polestar-Manager.

Welchen Batterietechnologien die Zukunft gehört, darauf will sich der Batterie-Experte nicht festlegen. "Der Batteriesektor hat in den letzten 10 Jahren eine rasante Entwicklung erfahren. Wir sehen in der Zukunft mehrere Fortschritte in Bezug auf die Zellchemie, neue Zellkonzepte, die Zellherstellung, die Integration von Elektrofahrzeugen und die Sicherheit", sagt Rehnlund.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation mit Polestar.