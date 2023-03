"Wir müssen den Rohstoffverbrauch auf eine andere Basis stellen"

"Als Hersteller von Elektroautos sind wir uns unserer Verantwortung bewusst. Die Automobilindustrie muss gemeinsam mit ihren Zulieferern Emissionen in den Fertigungs- und Lieferketten reduzieren und gleichzeitig sicherstellen, dass wir die Materialien auf verantwortungsvolle Art und Weise beschaffen", sagte Thomas Hörmann , Geschäftsführer Polestar Austria , einleitend. Technologie helfe zwar dabei, aber es fehle immer noch an einheitlichen Standards und mehr Transparenz in der Industrie.

Polestar wolle in Sachen Nachhaltigkeit vollständig transparent sein und veröffentliche für seine Elektroautos bereits jetzt Lebenszyklusanalysen, die den CO2-Fußabdruck der Fahrzeuge angeben, erklärt Hörmann. Beispielsweise nutze Polestar bereits die Blockchain-Technologie von Circulor , um Rohstoffe zurückzuverfolgen und so die Quelle sowie den Abbau und die Verarbeitung zu regulieren.

Erst mit dem Wissen, das aus dieser Transparenz gewonnen wird, lasse sich das kommende Lieferkettengesetz durchsetzen, stellte Anna Leitner , Sprecherin für Lieferketten und Ressourcen bei Global 2000 fest. Die Klima- und Umweltverpflichtungen des EU-Lieferkettengesetzes sollen dafür sorgen, dass Konzerne die Emissionen entlang ihrer globalen Wertschöpfungsketten reduzieren. Erst wenn diese Lieferketten transparent seien, könne der Gesetzgeber die dafür verantwortlichen Unternehmen in die Pflicht nehmen , so Leitner.

Recycling stoßt an seine Grenzen

Auch beim Recycling müsse sich einiges ändern, sagte Peter Moser, der seit 2008 den Lehrstuhl für Bergbaukunde, Bergtechnik und Bergwirtschaft an der Montanuniversität Leoben leitet. Die Wiederverwertung und Wiedergewinnung von Rohstoffen sei zwar unverzichtbar, stoße aber an seine Grenzen. Problematisch sei dabei vor allem das Design von Konsumprodukten, so Moser. Denn derzeit sind Elektronikgeräte beispielsweise so aufgebaut, dass sie sich praktisch nicht recyclen lassen.

Dem stimmt auch die Lieferkettenexpertin von Global 2000 zu. Wichtig wäre, dass das Design von Produkten im Hinblick auf eine gute Recyclebarkeit entworfen wird, sagte Leitner. Allerdings: "Recycling ist nicht die ultimative Lösung und stellt nur eine kleine Maßnahme unter vielen dar."

Das sieht auch Uni-Professor Moser so und vergleicht die Zirkularität von Rohstoffen mit einem Fluss, der sich im Kreis bewegt. Die so dargestellte Kreislaufwirtschaft sei zwar wichtig, das Problem sei jedoch, dass der Fluss zu breit ist, weil wir einfach viel zu viele Ressourcen abbauen, die wir scheinbar benötigen. Damit eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft entstehen kann, müssten wir den Bedarf an und den Verbrauch von Rohstoffen auf eine andere Basis stellen, sagte Moser.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation mit Polestar.