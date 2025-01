Operator: Neue OpenAI-KI übernimmt den Browser

Auf den ersten Blick sieht Operator aus wie ChatGPT . In eine Textzeile tippt man die gewünschte Aufgabe ein, z.B. dass ein Tisch für 2 Personen am Abend um 20 Uhr in einem bestimmten Restaurant reserviert werden soll.

Operator kann wie ein menschlicher Anwender die Inhalte, also die dargestellten Pixel, eines Webbrowsers interpretieren. Dafür werden Screenshots der Webseiten erstellt und analysiert. Zusätzlich kann er Funktionen von Maus und Tastatur nutzen, um die Webseite zu bedienen. Er kann also Links anklicken, aus Seiten scrollen und Formulare ausfüllen.

In einem anderen Beispiel kann das Foto einer Einkaufsliste dafür verwendet werden, online einzukaufen. Man wählt eine Shopping-Plattform und Operator legt automatisch alle Produkte auf der Liste in den Warenkorb. So muss man das nicht selbst erledigen.

Bei Problemen übergibt Operator dem Nutzer die Kontrolle

Kommt Operator an einer Stelle nicht weiter, soll er Nutzer darüber informieren und die Kontrolle an sie übergeben. Das passiert auch an Stellen, an denen sensible Informationen wie Kreditkartendaten oder Passwörter gefragt sind. Zudem soll das Programm eine Bestätigung einfordern, bevor Aktionen wie das Versenden einer E-Mail durchgeführt werden.

Bestimmte "schadhafte Webseiten und nicht erlaubte Inhalte" sowie Prompts, die kriminelle Aktivitäten unterstützen, wurden ausgeschlossen. Geld-Überweisungen oder Aufgaben, die wichtige Entscheidungen beinhalten wie etwa Online-Bewerbungen, führt Operator nicht durch. Zudem soll Operator schadhafte Aktivitäten wie Phishing-Versuche erkennen und verhindern.

Die Ankündigung fand im Rahmen eines YouTube-Live-Streams statt, der hier angesehen werden kann (startet ab 14:30 Minuten):