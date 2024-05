So formuliert man einen guten Prompt für KI-Chatbots

ChatGPT, Googles Gemini oder Microsofts Copilot können praktische Unterstützer sein, wenn man weiß, wie man sie benutzt. Das ist aber gar nicht so einfach. Schnell stellt sich Ernüchterung ein, weil man nicht bekommt, was man will. Die Chatbots sind noch nicht ausgereift und fordern genaue Anweisungen, also "Prompts".

Gleich vorneweg - den einen perfekten Prompt gibt es nicht. Aber es gibt bestimmte Regeln, die man beachten sollte, um gute Antworten zu erhalten. Das findet ihr im Artikel:

Konkrete und klare Aussagen formulieren

So viele Informationen wie möglich liefern

Schlüssel-Verben verwenden

Beispiele bringen

Nicht aufgeben , wenn die KI einen Prompt nicht versteht

Mehrere Chatbots vergleichen

Antworten hinterfragen

