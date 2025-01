Google löschte US-Präsident Joe Biden

Der Ex-Präsident war am Mittwoch in den Suchergebnissen nicht mehr sofort auffindbar. Google schiebt das auf einen "Datenfehler".

Einige Leute in den USA versuchten in den vergangenen Tagen, bei Google den ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden zu suchen. Dieser tauchte aber nicht mehr direkt in den Suchergebnissen auf.

Konkret versuchten die Nutzer, „US Presidents“, „United States Presidents“ und „Presidents in Order“ („Präsidenten nach Reihenfolge“) zu googeln. Obwohl Biden erst am Montag seine 4-jährige Präsidentschaft beendet hatte, war er bei den Suchergebnissen nicht mehr gelistet.

➤ Mehr lesen: Tim Cook spendet eine Million für Trumps Amtseinführung

Google hat Biden schon "vergessen"

Im Internet kursieren mehrere Screenshots, die die Situation dokumentieren. Die Bilder zeigen, wie man zahlreiche US-Präsidenten aufgereiht findet, darunter den amtierenden Donald Trump und andere.