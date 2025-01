19-Jähriger legt Feuer in Shopping Center wegen TikTok-Verbot

In der Nacht auf Sonntag, kurz nachdem TikTok seinen Dienst in den USA eingestellt hatte, legte ein 19-Jähriger ein Feuer in einem Shopping Center im Bundesstaat Wisconsin. Laut eigenen Aussagen verleiteten ihn die "jüngsten Gespräche über ein TikTok-Verbot" zu der Tat. Das berichtet die New York Times.

Ziel des Anschlags in der Stadt Fond du Lac war ein Büro des Kongressabgeordneten Glenn Grothman, das sich im Einkaufzentrum befindet. Der Republikaner gilt als Verfechter des TikTok-Verbots.