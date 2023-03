Wenn wir vollständig klimaneutral sagen, meinen wir die Beseitigung aller CO2-Emissionen in der gesamten Lieferkette, von der Wiege bis zum Werkstor, einschließlich der gesamten Logistik. Kein sogenanntes "Offsetting", nirgendwo in der Lieferkette. Wir sind uns bewusst, dass dies eine beispiellose Herausforderung ist.

Im Rahmen des "Polestar 0 Project" will Polestar bis 2030 ein "wirklich klimaneutrales Fahrzeug" bauen. Wie soll das möglich sein? Das "Polestar 0 Projekt" ist unsere Version einer Mondlandung. Wie die Apollo-Mondmission in den 1960er-Jahren streben wir eine Weltneuheit innerhalb eines Jahrzehnts an. Beide Projekte erfordern zielorientierte Teams mit den richtigen Partner*innen. Wir haben sehr früh erkannt, dass für ein solches Projekt eine Zusammenarbeit erforderlich ist, die weit über normale Business-to-Business-Beziehungen hinausgeht. Klar ist auch, dass ein vollständig klimaneutrales Auto ohne Kompensation zu bauen nicht Teil des "Polestar 0 Projekts" ist – es ist das Ziel und der Zweck des Projekts.

Kann man eigentlich klimaneutrale Batterien entwickeln und bauen? Wo beginnt für Sie der Lebenszyklus?

Null ist null und wir müssen Batterien auf die gleiche Weise betrachten wie jede andere Komponente des Fahrzeugs. Batterien sind neben Aluminium und Stahl die kohlenstofflastigen Komponenten eines modernen Autos. Das "Polestar 0 Projekt" zielt auf die Eliminierung von CO2 ab, von der Gewinnung bzw. dem Recycling des Rohmaterials über die Produktion und die Lieferung an die Kund*innen bis hin zum Ende der Lebensdauer.

Wie will Polestar sicherstellen, dass die verwendeten Materialien – von Textilien und Karosserieteilen bis hin zu technischen Komponenten, Batterien oder Motoren – tatsächlich aus nachhaltiger Produktion stammen? Inwieweit ist eine verantwortungsvolle Beschaffung von Rohstoffen überhaupt möglich und wie versucht Polestar, eine ethische und transparente Lieferkette sicherzustellen?

Das ist ein wichtiges Thema. Große globale Lieferketten sind dynamisch und zerbrechlich. Das "Polestar 0 Projekt" ist noch nicht abgeschlossen, wir befinden uns gerade in der Forschungsphase. Einzigartig an diesem Projekt ist, dass wir mit unseren Partner*innen von Grund auf neue, klimaneutrale Lieferketten aufbauen. Also gehen wir es direkt an, anstatt rückwärts zu arbeiten und Quellen zu verfolgen.