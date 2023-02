Polestar bietet Probefahrten von zuhause aus an

Eine Polestar-Mitarbeiter*in kommt dabei mit dem gewünschten Fahrzeug an den vereinbarten Standort und gibt einen Überblick über die Funktionen des Wagens. Außerdem steht die Mitarbeiter*in für individuelle Beratung zur Verfügung.

Wer sich für ein Elektroauto interessiert und Probe fahren möchte, kann dies mit einem Polestar nun direkt von zuhause aus machen. Der chinesisch-schwedische Autohersteller bietet nämlich ab sofort Testfahrten an einem Standort nach Wunsch an.

"Mit dem neuen 'Home Test Drive'-Service unterstreicht Polestar seinen kundenzentrierten Ansatz und ermöglicht Interessierten, ein Fahrzeug für die Testfahrt direkt zu ihnen nachhause, an ihren Arbeitsplatz oder den jeweiligen Wunschstandort zu bestellen", heißt es in einer Aussendung.

Angebot noch ziemlich beschränkt

Die Probefahrten können direkt auf der Website von Polestar gebucht werden und dauern zwischen 60 und 90 Minuten. Leider ist das Angebot derzeit noch ziemlich beschränkt. Denn die "Home Test Drives" sind aktuell nur im Umkreis von 45 Minuten vom Polestar Space (Wallnerstraße 5, 1010 Wien) möglich.

An der Ausweitung des Angebots werde gearbeitet, heißt es seitens Polestar. Wer nicht so lange mit einer Probefahrt warten möchte, kann eine solche auch bei anderen Polestar-Standorten durchführen. Der Autohersteller ist derzeit auch in Wiener Neudorf, Linz, Graz und Innsbruck vertreten.