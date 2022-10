Polestar 3: Erstes Probesitzen im elektrischen Android-SUV

Aero Wings vorne und hinten

Die Linienführung hilft dem Polestar 3 in Sachen Aerodynamik. Um die Luftströmung noch zusätzlich zu verbessern, wurden an der Motorhaube und im Heckspoiler so genannte Aero Wings angebracht. Während dieser Flügel im Heck nicht wirklich auffällt, wirkt er an der Motorhaube umso ungewöhnlicher.

Polestar hat es aber geschafft, dass der Aero Wing nur bei genauerer Betrachtung sichtbar ist. Wer nur einen schnellen Blick auf das Fahrzeug wirft, wird den Flügel an der Front nicht bemerken.

Labels sind mutig und wirken modern

Auffallend beim Polestar 3 sind die zahlreichen Beschriftungen. An der Front wird beispielsweise auf die dortigen Sensoren und Kameras hingewiesen. Zu lesen ist dort: "SmartZone - Sensor Cluster". Ebenso wird an der Front eine mäanderförmige Heizschleife angedeutet - dort wo sich das beheizte Radarmodul befindet.

Diese Labels - sowohl außen als auch innen - tragen zum unverwechselbaren Design des Polestar 3 bei. Sie sind ungewöhnlich, sehen aber modern und mutig aus. Dass man damit nicht jeden Geschmack trifft, dürfte Polestar klar sein.