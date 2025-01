Neues Tesla Model Y ist ab März in Österreich erhältlich

Das überarbeitete Model Y soll ab März ausgeliefert werden. Es kommt in 2 Varianten und unterscheidet sich teils vom Vorgänger.

Der US-Elektroautohersteller Tesla hat in den USA eine überarbeitete Version des Model Y vorgestellt. Das Elektroauto wird laut der Website des Autobauers zu einem Einstiegspreis von 46.490 Dollar angeboten.

Der neue Lichtbalken erinnert an den Cybertruck.

Kommt in 2 Varianten

Anbieten wird Tesla seinen neuen Wagen in 2 Varianten: einen Long Range AWD und einen Standard Range RWD. In der Standardvariante soll das neue Model Y etwa 592 km Reichweite besitzen und in 5,9 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen können.

Der Long Range AWD soll 719 km Reichweite haben und für die Beschleunigung auf 100 km/h nur 4,3 Sekunden brauchen. Beim Vorgängermodell hatte der Long Range AWD nur eine Reichweite von rund 505 km.

