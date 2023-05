Dieses E-Auto ist jetzt das meistverkaufte Auto der Welt

Das Tesla Model Y überholt den Toyota Corolla im Ranking des meistverkauften Autos im ersten Quartal 2023. Das Auto ist das erste Elektrofahrzeug, das es an die Spitze der meistverkauften Autos schaffte.

Die Model-Y-Verkäufe nahmen in den vergangenen Jahren weltweit zu, Tesla selbst prognostizierte eine Nachfrage von einer Million Stück pro Jahr. Besonders guten Absatz findet das Auto in Kalifornien und Europa, wo es die Bestenliste anführt. In China ist das Model Y auf Platz 4, während es in den gesamten USA immerhin noch unter die Top 10 kommt.

267.200 Stück verkauft

Laut Analysten wurden im ersten Quartal 2023 insgesamt 267.200 Stück des Model Y verkauft - das sind rund 10.000 Stück mehr als die Verkaufszahlen des Toyota Corolla. Auf den Plätzen 3 bis 5 befinden sich mit dem Hilux, RAV4 und Camry ebenfalls Toyota-Modelle.

2022 wurde das Model Y insgesamt 759.000 Mal verkauft, was auf das Quartal gerechnet 189.000 Verkäufe ergibt. Hält die Nachfrage heuer an, könnte das Model Y auch die Million knacken. Die Zahlen sind insofern imposant, als es sich beim Model Y und dem Toyota Corolla um 2 sehr unterschiedliche Autos mit unterschiedlichen Verkaufs-Voraussetzungen handelt.

Model Y mit kleinerem Markt

Während der Corolla quasi weltweit zu haben ist, beschränkt sich Tesla auf die großen Märkte und verfügt so über keinen eigenen Verkauf in kleineren Ländern. Nicht klein ist auch der Preisunterschied: Den Corolla erhält man neu bereits ab 33.000 Euro, für das Model Y muss man etwa 48.000 auf den Tisch legen. Den Corolla gibt es außerdem in mehreren Ausführungen als Limousine, Fließheck und Kombi. Beim Tesla Model Y kann man immerhin aus 2 weiteren Modellen mit mehr Reichweite bzw. Performance auswählen. Am Design des Fahrzeugs ändert sich allerdings nichts.