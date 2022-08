Tesla bringt günstigeres Model Y nach Europa

Die Höchstgeschwindigkeit des einfachen Model Y liegt bei 217 km/h. Von 0 auf 100 km/h beschleunigt die neue Version in 6,9 Sekunden.

Die bereits erhältlichen Varianten Model Y Maximale Reichweite und Model Y Performance verfügen über einen Allradantrieb und je 2 Motoren. Die Performance-Variante schafft das vergleichsweise in 3,7 Sekunden, fährt schneller und erreicht eine größere Reichweite.

Preis liegt bei 56.190 Euro

Autopilot, beheizte Vorder- und Rücksitze sowie Lenkradheizung sind integriert. In Österreich beläuft sich der Preis für die Basisversion mit Hinterradantrieb auf 56.190 Euro. Die Performance-Version liegt hingegen bei 66.690 Euro.

In einigen europäischen Märkten ist die neue Version des Model Y günstiger als ein Model 3 in der Basisversion, wie Electrek berichtet. In Österreich gibt es keinen preislichen Unterschied. Erste Fahrzeuge will Tesla noch in diesem Jahr ausliefern.