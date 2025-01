China baut höchste Brücke der Welt: Hauptstruktur ist fertig

Die Hautstruktur der höchsten Brücke der Welt wurde am 17. Jänner 2025 in China fertiggestellt. Der letzte 215 Tonnen schwere Stahlträger wurde am vergangenen Freitag in seine Position gehievt.

Die Hängebrücke überspannt den Huajiang Canyon im Süden Chinas und ist insgesamt 2.890 Meter lang. Die längste Stützweite, also die Weite zwischen 2 Pfeilern, beträgt 1.420 Meter.

625 Meter bis zum Grund

Um die Brücke zu bauen, benötigte es laut chinesischen Staatsmedien ein Seilzugsystem mit der weltweit größten Spannweite. Die Baukosten der Brücke sollen sich auf umgerechnet 260 Millionen Euro belaufen.