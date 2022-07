Neue Radwege aus alten Windrädern

Die schwer recycelbaren Rotorblätter von Windturbinen sollen in Österreich wiederverwertet und umfunktioniert werden.

Die in den Flügeln enthaltenen Materialien lassen sich aufgrund des glasfaserverstärkten Kunststoffs (GFK) , der als eine Art Klebstoff fungiert, nur schwierig beziehungsweise äußerst energieintensiv voneinander trennen. Daher landen ausrangierte Windradflügel weltweit häufig auf Mülldeponien. Bilder in den USA zeigen etwa, wie alte Rotorblätter schlichtweg im Boden vergraben werden.

Windräder in der grünen Landschaft sind ein Symbolbild für die Herstellung von Ökostrom. Was allerdings oft nicht bedacht wird, ist, dass die Rotorblätter der Anlagen selbst nicht grün sind. Derzeit gelten sie aufgrund ihrer Verbundwerkstoffe als nicht recycelbar.

Um das zu vermeiden, werden in Österreich mehrere Forschungsprojekte der sogenannten „ReUse-Challenge“ durchgeführt. Das burgenländische Unternehmen Woschitz Engineering forscht an einer neuartigen ökologischen Radwegbrücke. Als primäres Tragelement sollen alte Flügel von Windrädern dienen, denn die Rotorblätter aus GFK zeichnen sich besonders durch eine extreme Robustheit und Langlebigkeit aus.

Die Vorteile einer solchen Radwegbrücke liegen primär in der Verlängerung des Lebenszyklus der ausrangierten Rotorblätter. „Windradflügel beinhalten diverse unterschiedliche Materialien, beginnend bei Carbon bis hin zu Kupfernetz, Glasfaser und geschäumte Kunststoffe. Die hochwertigen Carbonfasern in den Flügeln haben aus unserer Sicht nach 30 Jahren noch lange nicht ihre Tragfähigkeit verloren“, sagt er. Unter anderem haben Versuche anhand eines 30 Jahre alten Windradflügels mit einer Länge von zehn Metern eine Traglast von 150 Tonnen ergeben.

Experimenteller Nachweis

Jedoch unterscheiden sich die Rotorblätter je nach Hersteller. „Dies stellt uns als Tragwerksplaner vor großen Herausforderungen für die Nachweisführungen.“ Aufgrund der als Industriegeheimnis geschützten Daten seitens der Produzenten sei es etwa nicht möglich, Kennwerte für Steifigkeiten und Festigkeiten zu erhalten.

Abhilfe schafft hier die experimentelle Nachweisführung, mit der diese Materialkennwerte in Kleinversuchen am Objekt selbst ermittelt werden können. „Diese Variante wird zurzeit parallel zur Finiten Elementmethode (FEM) geprüft und durchgeführt“, sagt Bauer. Bei der FEM handelt es sich um ein Verfahren, mit dem basierend auf den ermittelten Kennwerten das physikalische Verhalten unter Einwirkung von Kräften, Wärme oder Schwingungen des Flügels berechnet wird. Mithilfe der verfügbaren Daten kann in der Folge eine Simulation gestartet werden.