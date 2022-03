Massive Störung: Tausende Windräder nicht erreichbar

Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine gibt es schwerwiegende Probleme mit der Satelliten-Kommunikation.

Eine Störung des Satelliten-Netzwerks KA-SAT schränkt den Betrieb von etlichen tausend Windenergieanlagen in Zentraleuropa ein. Allein beim großen deutschen Windenergieanlagen-Hersteller Enercon seien rund 5.800 Anlagen betroffen, sagte ein Firmensprecher am Montag in Aurich.

Die Windkrafträder laufen zwar noch und liefern auch Strom, sie sind aber für eine Überwachung und Steuerung aus der Ferne nicht mehr erreichbar, wie das mehrere Medien berichten.

Wie viele Windenergieanlagen betroffen sind, ist unklar

Betroffen sind demnach Anlagen mit einer Gesamtleistung von 11 GW. Ob auch Anlagen weiterer Anbieter betroffen sind, war am Montagnachmittag noch unklar. Ein Sprecher des britischen Unternehmens Vestas, der auf Twitter auch als betroffener Hersteller genannt wurde, konnte den Vorfall nicht bestätigen. Unklar ist zudem, ob auch Anlagen in Österreich betroffen sind.