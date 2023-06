Fernsehen und Video-Streaming im Auto werden immer wichtiger

Die Displays in den Autos werden immer größer, die Entertainment-Angebote immer breiter. Da tut sich die Frage auf, wie wir in Zukunft in den Fahrzeugen mit all den Apps, Services und Informationen umgehen.

Worauf kommt es bei der Integration von Apps im Auto an? Welche Rolle spielen Video-Streaming-Dienste in den Fahrzeugen? Werden wir das Auto in Zukunft als Wohnzimmer, Kino oder auch Büro nutzen? Und in welche Richtung wird sich das Infotainmentsystem in Zukunft entwickeln?

Diese Fragen standen auf einer Podiumsveranstaltung des Elektroautoherstellers Polestar im Mittelpunkt. Anlass war, dass die Apps "ORF TVthek" und "ORF Sound" sowie YouTube demnächst in den E-Autos von Polestar nativ zur Verfügung stehen - also unabhängig von einem Smartphone nutzbar sind.

Nahtloser Übergang zwischen Auto und Smartphone

"Bei der Entwicklung unserer Polestar-Autos ist unser Ziel, dass wir die Customer-Experience so einfach wie nur möglich gestalten und die bestmögliche Lösung ins Auto bringen. Dazu zählt, dass man in unseren Elektroautos dieselben Apps nutzen kann, die man vom Smartphone her kennt", sagt Thomas Hörmann, Geschäftsführer Polestar Austria.

Für die User-Experience von Vorteil sei, dass man sich dadurch in einer gewohnten Umgebung befindet, etwa in Google Maps. "Somit können wir einen nahezu nahtlosen Übergang zwischen Auto und Smartphone bieten", so Hörmann. Weil man sich mit seinem Google-Account im Polestar einloggt, könne man sein gesamtes Profil direkt ins Fahrzeug mitnehmen.