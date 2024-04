Wie Forscher ein großes Problem beim Aluminium-Recycling lösen wollen

Statt Downcycling zu betreiben, kann Aluminium in genau den Produkten landen, aus denen es stammt. Ein EU-Projekt zeigt, wie.

Aluminium steckt in einer Vielzahl an Dingen, mit denen wir täglich zu tun haben, von Verpackungen und Sportgeräten bis hin zu Mobiltelefonen und Transportmitteln. In jedem davon kann Aluminium durch das Hinzufügen weiterer Elemente unterschiedliche Eigenschaften haben. Es ist etwa mal mehr, mal weniger hart, flexibel, zugfest oder elektrisch leitfähig. ➤ Mehr lesen: Wie aus Cola-Dosen neue Autos gemacht werden können Haben die Produkte einmal ausgedient, kann das Aluminium recycelt werden. Das zahlt sich aus, denn für das Recycling braucht man nur 5 Prozent jener Energie, die man für die Produktion des Primärrohstoffs benötigt. Dadurch erspart man sich viel Geld und hohe CO2-Emissionen.

Aluminium kann beliebig oft recycelt werden, vorteilhaft wäre aber Sortenreinheit © APA/AFP/PIUS UTOMI EKPEI / PIUS UTOMI EKPEI

Flugzeug soll wieder Flugzeug werden Das Problem ist, dass beim Recycling oft Teile aus ganz unterschiedlicher Herkunft in einem Schmelztopf landen. Dadurch entstehen neue Legierungen, die für ihre ursprünglichen Zwecke nicht mehr zu gebrauchen sind. Was folgt, ist Downcycling. Das Aluminium verliert dadurch an Qualität und bekommt einen anderen Einsatzzweck. Aus einer Flugzeughülle wird etwa das Gehäuse für einen Automotor. Um ein neues Flugzeug zu produzieren, muss wieder neues Aluminium gewonnen werden. In Zukunft soll das anders laufen. Wie genau, das wird im Forschungsprojekt RecAL untersucht. ➤ Mehr lesen: Größte Altlast Österreichs wird zur wertvollen Aluminiumquelle "Aluminium lässt sich sehr gut legieren, etwa mit Kupfer, Silizium oder Magnesium. Diese Materialien kann man aber mit technisch und energetisch vertretbarem Aufwand nicht wieder extrahieren", sagt Projektleiter Gerald Prantl vom Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen (LKR), das zum AIT gehört. Um die Legierungen in ihrer Produktkategorie wiederverwenden zu können, müssen sie richtig kategorisiert und getrennt recycelt werden. Das klingt leichter, als es ist. "Viele Hersteller wollen sich nicht in die Karten schauen lassen, welche Materialien sie verwenden", sagt der Experte.

Mit neuer Technologie können Aluminiumlegierungen automatisch erkannt und sortiert werden © AIT/LKR/Lang

KI, Blockchain und Online-Plattform Um herauszufinden, woraus ein bestimmtes Aluminiumbauteil genau besteht, braucht es neuartige Analyse- und Sortiertechniken. Mittels Laser könne man etwa innerhalb eines Sekundenbruchteils eine spektroskopische Untersuchung von Teilchen durchführen, um die Zusammensetzung des Materials zu ermitteln. Bei der Sortierung könnten Bilderkennung mit Künstlicher Intelligenz und Roboter für größtmögliche Automatisierung zum Einsatz kommen. Technologien wie diese werden im Projekt RecAL erforscht und erprobt. Aber nicht nur das. ➤ Mehr lesen: Recycling könnte EU aus Engpass bei Metallen helfen Es wird auch an der Entwicklung von Legierungen gearbeitet, die von vornherein geeigneter für das Recycling sind, etwa weil sie eine höhere Toleranz gegenüber Verunreinigungen aufweisen. Erforscht wird außerdem die Möglichkeit eines digitalen Ausweises. Jedes Bauteil könnte künftig ein digitales Zertifikat über seine Herkunft erhalten, abgesichert mittels Blockchain-Technologie. Herzstück des Projekts RecAL ist eine Online-Plattform. Auf ihr sollen alle Unternehmen, die am Kreislauf von Aluminiumprodukten beteiligt sind, das Wissen über verbesserte Recyclingmethoden erhalten und mit anderen Unternehmen vernetzt werden.