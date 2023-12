Warum man Kleidung kaum recyceln kann

Das Recycling von Textilien sei eine technische Herausforderung, erklärt Emanuel Boschmeier . Der Verfahrenstechniker forscht an der TU Wien dazu, wie aus alten Textilien neue entstehen können. Ein großes Problem ist, dass die Teile, die in den Containern landen, in ihrer Zusammensetzung extrem unterschiedlich sind: „Wir haben nie reine Baumwolle. Häufig steckt auch Polyester darin. Selbst auf Shirts aus reiner Baumwolle sind oft Kunststoff-Prints“, erklärt Boschmeier.

Für die Herstellung der Kleidung werden allerdings viele Rohstoffe gebraucht: Zum Beispiel Baumwolle oder Erdöl für Kunstfasern. Weil die Trends rasch wechseln, kommen viele Kleider direkt vom Geschäft in die Müllverbrennung . Der Rest landet früher oder später im Hausmüll der Konsument*innen oder im Altkleidercontainer. Auch wenn immer mehr Modeketten mit Kleidern aus recycelten Materialien werben, wird derzeit nur 1 Prozent der Kleider so recycelt, dass daraus ein neues Kleidungsstück entsteht. Das zeigt ein Bericht der Ellen McArthur Foundation.

Elastan wird aufgelöst

Das funktioniert so: „Ein selektives Lösungsmittel greift nur die Elastan-Faser an, während es andere Fasern wie Baumwolle, Polyester oder Polyamid unbeschadet lässt“, erklärt Boschmeier. So könnten die anderen Bestandteile weiterverarbeitet werden, während das problematische Elastan verschwunden ist. Der Wissenschafter vergleicht diesen Prozess mit Zuckerwasser, von dem der Zucker durch das Abdampfen von Wasser abgetrennt wird.

Das Projekt ist Teil des EU-weiten Forschungsvorhabens SCIRT. „Es soll erforschen, wie die Fashion-Wertschöpfungskette zu einer zirkulären Kreislaufwirtschaft werden könnte“, erklärt Boschmeier. Denn die EU will gegen die Rohstoffverschwendung vorgehen und strengere Regeln für Textilien einführen.

Künftig wird es mehr Kreislaufwirtschaft geben. Kleidung soll länger halten, reparierbar, wiederverwendbar und recycelbar werden. Auch die Hersteller müssen sich dann mehr Gedanken darüber machen, was mit ihren Produkten nach dem Ausscheiden passiert.

Neuland für Forscher*innen

In der Forschung gibt es in diesem Bereich noch viel zu tun. Derzeit gerät aber einiges in Bewegung. Die EU-Pläne werden in der Wissenschaft positiv gesehen, da es mehr Mittel für Projekte in diesem Bereich gibt und sich auch Unternehmen zunehmend für Recycling-Lösungen interessieren.

Boschmeier war am Beginn seiner Forschung erstaunt, wie wenig bisher zu dem Thema geforscht wurde - obwohl jeder mindestens ein Textil mit Elastan besitzt. Ohne Lösungen werden solche Kleidungsstücke jedoch auch in Zukunft auf Müllbergen oder in der Müllverbrennungsanlage landen.