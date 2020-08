Schlaue Stoffe messen Schweiß und Strom

Das System ist über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden und kann den Unfall melden. So wird die letzte bekannte GPS-Position sowie die Unfalldaten an Einsatzkräfte weitergeleitet. In vielen Fällen kann das System den Stromkreis bei Berührung innerhalb von Millisekunden sogar unterbrechen. Verletzungen, Herzkammerflimmern oder eine Blutvergiftung können so minimiert oder gar verhindert werden. Im Juni 2021 soll das Shirt auf den Markt kommen.

Kein Austausch

Laut Wohnsdorf gebe es neben dem enormen Potenzial smarter Textilien auch noch große Herausforderungen, insbesondere hinsichtlich des Fertigungsprozesses. „Wie können wir Technologien oder die Funktionalität der Komponenten optimieren, dass sie auch ohne viel Handarbeit integriert werden können? Es gibt derzeit kaum ein Produkt, dass funktional, leistbar, waschbar, langlebig und gut ist. So weit sind wir noch nicht“, sagt die Expertin.

Viele Akteure würden Forschungsergebnisse zudem nicht miteinander teilen. Überhaupt könnte die bessere Vernetzung von Betrieben in dem noch jungen Marktumfeld dafür sorgen, dass das Innovationspotenzial in Österreich noch besser ausgeschöpft werden kann.

Smarte Bettwäsche

Das von der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) unterstützte Projekt Sweat-Tex setzt genau hier an. Es vernetzt Unternehmen und Forschungsinstitute aus den Bereichen textiler Forschung und Produktion sowie Elektronik und Software. Ziel ist die Entwicklung von intelligenten textilen Schweißsensoren für den Pflege- und Sportbereich. Im Letzteren gibt die Analyse von Schweiß wertvolle Hinweise auf die Kondition und den Zustand des Sportlers. Das ermöglicht eine gezieltere und effizientere Leistungsdiagnostik.