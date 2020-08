Handschuh mit Sensoren soll Leben retten

Derzeit wird an einem Prototypen gearbeitet. "Wir haben schon verschiedene Sensoren auf ihre Widerstandsfähigkeit getestet. Sie müssen auch Flüssigkeiten aushalten", erzählt Hämmerle. Bis Ende des Jahres soll ein stabiler Prototyp vorliegen, der dann in einer Feldstudie vom Rotem Kreuz getestet werden soll.

Läuft alles nach Plan, soll daraus ein serienreifes Produkt entwickelt werden, das allerdings auch noch Zulassungsverfahren für Medizinprodukte durchlaufen müsste.

"Ein Handschuh in jedem öffentlichen Gebäude"

Der Handschuh könnte anfangs für Schulungen und zu Trainingszwecken zum Einsatz kommen, sagt Hämmerle. "Unsere Vision ist es aber, dass in jedem öffentlichen Gebäude, in Schulen oder Krankenhäusern, so ein Handschuh hängt." Vorstellbar sei auch, dass er - etwa in Kooperation mit Autofahrerclubs - Erste-Hilfe-Koffern beigelegt werde.

Zwar gebe es auch heute schon Feedbackgeräte zur Reanimation. Die seien aber komplex und teuer. Als Preis für seinen Sensor-Handschuh peilt das Start-up rund 80 Euro an. "Wir können durch neue Materialien kostengünstig produzieren." Unterstützt wird die Entwicklung des Handschuhs durch eine Förderung der austria wirtschaftschaftsservice (aws).

Bei der Entwicklung arbeite man auch eng mit Rettungseinrichtungen und Krankenhäusern zusammen, sagt der Gründer. Durch die Corona-Pandemie sei man allerdings etwas zurückgeworfen worden: "Die haben jetzt andere Probleme."