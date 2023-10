Garmin bringt EKG-App auf mehr Uhren: So nutzt ihr sie in Europa

Nachdem Hersteller wie Apple oder Fitbit EKG-Funktionen in mehrere Uhren integriert haben, war Garmin bis zuletzt sehr zögerlich, was das betrifft. Bis vor Kurzem gab es eine entsprechende App lediglich für eine Garmin-Uhr, die Venu 2 Plus. Und das auch nur für Kund*innen in den USA.

Nun weitet Garmin die Verfügbarkeit der EKG-App aus. Konkret können Besitzer*innen der Smartwatches Epix Pro, Fenix 7 Pro, Tactix 7 sowie der neuen Venu 3 (512 Euro bei Amazon, futurezone-Test) ein Elektrokardiogramm am Handgelenk durchführen. Hier eine vollständige Liste sämtlicher kompatibler Modelle.

Am Geoblocking hat sich vorerst aber leider nichts geändert. Dass das Feature nur in den USA angeboten wird, dürfte damit zu tun haben, dass Garmin dort eine entsprechende Zertifizierung der Gesundheitsbehörden hat. In Europa ist jene offenbar noch ausständig.

Garmin EKG-Funktion in Europa freischalten

Dennoch können auch Nutzer*innen in Europa das EKG-Feature auf Garmin-Uhren nutzen. Ein entsprechender Weg wird auf Reddit beschrieben. Ich habe ihn ausprobiert und kann bestätigen, dass man so auch in Österreich die EKG-Funktion auf einer Venu 3 freischalten kann. Notwendig ist dazu allerdings ein Android-Phone.

Und so funktioniert’s: