Wie gut Apps bei Notfällen sind

Trainieren mit Chatbot

Wer sein Wissen über Erste-Hilfe-Maßnahmen interaktiv auf die Probe stellen und dabei erweitern will, für den bieten sich Apps wie "Erste Hilfe Microtraining - Rotes Kreuz Tirol" von M-Pulso (gratis, für Android und iOS) oder "Erste Hilfe Sprachassistent" von Dr. Michael Koppitz (4,99 Euro, für Android und iOS) an. In letzterer kommt ein Chatbot zum Einsatz, mit dem man schriftlich oder verbal kommuniziert. "Ich habe bei Vorträgen oft bemerkt, dass das Wissen bei den Leuten da war, aber bei praktischen Übungen war es wie weggeblasen", meint Koppitz zur futurezone. Die App soll das Training für den Ernstfall verbessern.

Diverse Apps zielen auf ganz spezifische Notfälle bzw. Nutzergruppen ab. Die " Notfall App für Tirol" (gratis, für Android und iOS) ist etwa speziell für Notfälle am Berg geeignet, "Erste Hilfe Hand" der AUVA (gratis, für Android und iOS) gibt Tipps bei abgetrennten Fingern und anderen Verletzungen an der Hand, die "Kindernotfall-App" von BARMER (gratis, für Android und iOS) liefert schnelle Infos zu Krankheiten und Verletzungen von Kindern.

Lebensretter auf Abruf

Wer bereits ausreichend über Erste Hilfe weiß und einen entsprechenden Kursabschluss vorweisen kann, der kann per App zum Helfer in besonders brenzligen Situationen werden. Durch die Apps "Team Österreich Lebensretter" (gratis, für Android und iOS) sowie "Lebensretter" von Bolldorf OG (gratis, für Android und iOS) wird man alarmiert, falls eine Person in der Nähe einen möglichen Herzstillstand erlitten hat und deswegen die Rettung gerufen wurde. Wer schnell reagiert, kann noch vor der Rettung am per Karte angezeigten Zielort eintreffen und mit der Herzdruckmassage beginnen.

Wie Erik Bolldorf, der Erfinder der App, der futurezone erzählt, wurde "Lebensretter" 2015 im Raum Wien gestartet. "Team Österreich Lebensretter" richtet sich an Freiwillige in ganz Österreich. Beide Apps zusammen werden von rund 6000 Personen genutzt. Täglich gebe es zwei bis drei Einsätze, bei denen per App gerufene Ersthelfer aktiv werden. Ihre Dienste seien laut Bolldorf extrem wertvoll: "Keine Rettung der Welt kann bei einem Herzstillstand schnell genug da sein."