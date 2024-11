Wie wir künftig Häuser mit Pilzen bauen könnten

Wer an Pilze im eigenen Heim denkt, empfindet Unbehagen. Meistens verheißen diese Organismen dort nichts Gutes: Schimmelpilze gefährden unsere Gesundheit, der sogenannte Hausschwamm kann sogar Holzhäuser komplett zerstören, indem er sie „auffrisst“.

➤ Mehr lesen: Bakterien fressen CO2 und werden zu Bio-Beton

Angesichts solcher Bilder ist es verständlich, warum viele von Pilzen in Häusern lieber nichts hören wollen. Forscher glauben aber, dass man damit auch Probleme der gegenwärtigen Bauindustrie lösen könnte. Ein internationales Forschungsprojekt namens Biobuild untersucht nun, ob man mit Pilzen und Holzabfällen umweltfreundlichere Häuser bauen kann.

Haufenweise Plastik

„Im Prinzip geht es im Projekt darum, Beton zu ersetzen, der sehr CO2-intensiv ist“, erklärt Georg Gübitz von der Universität für Bodenkultur Wien, der an der Forschung beteiligt ist. Denn die Herstellungen von Zement, einem Hauptbestandteil von Beton, ist für rund acht Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich.

Neben dem Beton sind aber auch die Dämmstoffe ein Problem, die im Winter dafür sorgen, dass die Wärme im Haus bleibt. Heutzutage werden dafür meist Styroporplatten verwendet. „Diese Platten sind von ihren Eigenschaften her nicht schlecht, aber sie basieren auf Öl“, sagt Gübitz. Von diesem Rohstoff will man künftig möglichst wenig verbrauchen. Styropor hat aber einen weiteren Nachteil: „Den Großteil davon kann man nicht recyceln, wenn man das Haus abgerissen hat“, so der Biotechnologe. Das meiste landet deshalb in der Müllverbrennung, manches als Mikroplastik in der Umwelt.

Kompost statt Erdöl

Anstelle von Styropor verwenden die Forscher nun mit Platten aus Pilzgewebe. In den nächsten 3,5 Jahren werden sie damit Musterhäuser in Schweden und Spanien bestücken. Als Rohmaterial verwenden sie Abfälle statt Öl: „Der Pilz frisst etwa Obstabfälle und bildet dadurch das Myzel“, erklärt Gübitz. Wird das Haus irgendwann wieder abgerissen, ist es als komplettes Naturprodukt sogar kompostierbar: „Theoretisch könnte man es dann im Wald von der Natur wieder abbauen lassen“, sagt er.