Die besten Apps, um Pflanzen, Pilze, Insekten und Vögel zu bestimmen

In der Natur begegnen uns immer wieder unbekannte Arten. Mithilfe der richtigen App lassen sich diese einfach identifizieren.

Dank passender Apps können wir diese nicht nur in Windeseile identifizieren , sondern erhalten auch gleich wichtige Informationen dazu.

Dank der kontinuierlich steigenden Temperaturen wird es wieder Zeit für Ausflüge in die Natur. Ob im eigenen Garten , in Parks oder beim Wandern , im Grün begegnen uns von Pflanzen bis Insekten unzählige Arten.

Einmal gestartet, können wir der App unseren Standort freigeben, um bessere Ergebnisse zu ermöglichen. Dann kann das Lauschen bereits beginnen. Die App zeichnet die Geräusche in der Umgebung auf und identifiziert dabei die einzelnen Vogelarten anhand des Gezwitschers .

Wer im eigenen Garten, im Park oder einfach nur am Fenster sitzt, hört sie regelmäßig zwitschern: Vögel. Je nach Tages- und Jahreszeit kann dabei ein wildes Gemisch aus unterschiedlichsten Gesängen ertönen. Merlin Bird ID hilft uns dabei, das Gezwitscher den einzelnen Vogelarten zuzuordnen.

Was krabbelt da eigentlich meinen Arm entlang? Wer sich diese Frage öfters stellt, könnte Picture Insect gebrauchen. Die App hat sich vollständig auf die Identifikation von Insekten spezialisiert und bietet einige hilfreiche Informationen. Um ein Insekt identifizieren zu lassen, müssen wir lediglich mit der App ein Foto machen oder ein bereits vorhandenes aus der Galerie importieren.

Seek

Wer in den Garten geht und die gesamte Natur scannen möchte, ist bei Seek gut aufgehoben. Die von iNaturalist entwickelte App hat sich nicht nur auf einen Bereich spezialisiert, sondern spielt alle Stückchen. Ob Insekten, Vögel, Amphibien, Pflanzen oder Pilze, Seek kann uns höchstwahrscheinlich eine Antwort liefern.

Um mehr Infos zu erhalten, müssen wir lediglich in der App ein Foto machen oder aus der Galerie wählen. Seek versucht dann bereits beim Draufhalten der Kamera die sichtbaren Spezies zu identifizieren. Auf der Infoseite der jeweiligen Spezies lesen wir unter anderem, ob die Art einheimisch ist und wo ihr Verbreitungsgebiet liegt.

Haben andere Nutzer*innen die Art bereits gescannt, zeigt uns Seek die Anzahl der Scans in der Umgebung und weltweit. Ebenfalls zu lesen gibt es die jahreszeitliche Verteilung sowie ähnliche Arten. Möchten wir die Zeit in der Natur gamifizieren, bietet Seek auch noch Abzeichen an, die wir für verschiedenste Arten von Scans erhalten.

Seek ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.